Kılıçdaroğlu: Bizdeki bilgi YSK’da yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerindeki seçmen bilgisinin YSK’nın elinde bile olmadığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizdeki seçmen bilgisi YSK’nin elinde yok, her seçmeni biliyoruz” dedi. CHP Genel Başkanı, “Doğum yerlerine de bakıyoruz. Kimlere vatandaşlık verildiğini oradan çıkarabiliyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok” diye konuştu.

Sözcü’den Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6’LI masanın “sessiz bir döneme girdiği” yorumuna katılmadı, “Hayır, öyle değil. Çarşamba günü Temel Bey geliyor, görüşeceğiz, 24 Ağustos’ta tekrar toplanacağız, bu sefer Temel Bey’in ev sahipliğinde toplanacağız. Ama şunu söyleyeyim; ben çalışıyorum, Meral Hanım çalışıyor, Davutoğlu çalışıyor, Ali Babacan çalışıyor, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda genel başkan yardımcıları çalışıyor, Anayasa değişiklikleri, iç tüzükler, neler yapılacak, bunlar çalışılıyor zaten. 6’lı Masa sürekli ve samimi bir çalışma içerisinde” dedi.

Kılıçdaroğlu, toplumdaki büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı söylentisine ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız.”

Türkiye’nin Venezuela’da patates yetiştirmeye kalkılmasının sebebinin rant olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Günü gelince bunların tamamını öğrenmiş olacağız” dedi.

“İktidarımızda Varlık Fonu’nu kaldıracağız kamu kuruluşları devletin ve şeffaf olacak”

Varlık Fonu’na devredilen kuruluşlar arasında Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Borsa İstanbul, ÇAYKUR gibi çok önemli kamu kuruluşları olduğunu belirterek bunların denetiminin yapılamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz iktidara geldiğimizde Varlık Fonu’nu kaldıracağız, kamu kuruluşları, gelirleri, giderleri, faaliyetleri denetlenebilir hale getirilecek, bir siyasetçi tarafından yönetilmeyecek. Şeffaf bir yönetim ve kurumlar nasıl olmalıysa öyle olacak, bu konularda endişe edilmesin” dedi.