Kılıçdaroğlu: Bizim saray merakımız yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimine çattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Altı lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz; Türkiye, demokrasi. Zaman zaman ‘masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu’ diyebilirler. Bunların hiçbirine inanmayın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak, Türkiye’ye huzuru, bereketi getirecek. Hiç endişe etmeyin. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz. O nedenle bizim saray merakımız yok. Bizim saraylarda oturma, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız haşa hiç yok” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Zafer Park’ta dün 8 yıllık görev döneminde gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçireceği projeleri anlattığı “İleri, Daima İleri” başlığında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

BİZE KATILIN: Eğer Türkiye’nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye’de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye’de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız bize katılın diyorum. Beraber götüreceğiz. Beraber yapacağız ve Türkiye’ye huzuru bereketi, saygıyı, sevgiyi birlikte hayata geçireceğiz.

ÇEVRE GÜNÜ: Bugün Dünya Çevre Günü aynı zamanda. Kentlerde yaşayanlar yeşillik görmek isterler. Ağaç görmek isterler. Parklarda oynayan çocukları görmek isterler. Beton ormanı değil. Temiz bir hava isterler.

BİZİM ÖNCELİĞİMİZ: Sakın ola ki karamsarlığa kapılmayın. Bizim karamsarlığa kapılma hakkımız yok. Biz güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Altı lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz; demokrasi, kadın erkek eşitliği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye. İtibarlı bir Türkiye. Hiç kimsenin inancı, yaşam tarzı ve kimliği dolayısıyla ötekileştirilmemesi. Bizim önceliğimiz her yerin Çankaya gibi olması. Bizim önceliğimiz Türkiye’nin Çankaya gibi olması. Siyaset kurumunun halkına hesap vermesi. Bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi.

HİÇBİRİSİNE İNANMAYIN: Bizim önceliklerimiz önemli ve bizler Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman söyleyebilirler. ‘Efendim masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu’. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak, Türkiye’ye huzuru, bereketi getirecek Sonuna kadar gideceğiz. O nedenle bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Bizim saraylarda oturma, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız haşa hiç yok. Halkımıza güveniyoruz. Önümüzdeki seçimin kaderini kadınlar ve gençler belirleyecek. 7.5 milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Ve onlar Türkiye’nin kaderini değiştirecekler. Onlar sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandıklarında dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakmış olacaklar. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracağız. Buna gençler karar verecek. O nedenle gençlere ve kadınlara olan güvenimiz sonsuz.