Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin ekonomisine dair açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bütçe, kumpas bütçesi” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:

Beni üzen nokta TBMM’ye seçimle gelen birisinin yani kendi imzasıyla bütçeyi Meclis’e gönderen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması, yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Milletvekilinin sorunlarına dahi cevap verilmezse, Sayıştay’ın raporlarına müdahale edilirse ve o raporlardaki bazı bilgiler çıkarılıp gülpembe raporlar bu Meclis’e gelirse ve bunları yürütme organı yaparsa o zaman o Parlamento yürütmenin vesayeti altındadır.

HANGİSİ DOĞRU: Aylık enflasyon neymiş? 3.5’muş. Yıllık enflasyon, 21.31. Niçin? Saraydan talimat geldi. Bilmiyor muyuz biz talimat gittiğini? Rakamı düşük gösterdiğini bilmiyor muyuz? Bu işin uzmanları oturmuşlar “Aylık enflasyon 3.5 değil, 9.91; yıllık enflasyon yüzde 21 değil, yüzde 58.63.” diyorlar. Hangisi doğru? TÜİK’in verdiği mi doğru? Gidin, Allah aşkına, herhangi bir bakkala gidin -vallahi billahi- bakkal desin ki “TÜİK’in söylediği doğrudur, yıllık enflasyon yüzde 21’dir” vallahi siyaseti bırakacağım.

MİLLİ DEĞİL: Bunların hiçbiri millî değil, oturan bakanların da hiçbirisi millî değil. Kendi parasına değil de yabancı paraya güvenen birisi. Kendi parası için değer kazansın diye mücadele etmeyip de Türk lirasını pul hâline getiren birisi.

GELİYOR GELMEKTE OLAN: (‘Aday olacak mısınız’ diye sataşma üzerine): Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Gel, gel, gel, geliyor gelmekte olan unutma.

HAYIR DİYECEĞİZ: Bu bütçe milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti devletini fakirleştiren bütçedir. Bu bütçe cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. O nedenle bu bütçe, açık ve net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir kumpas bütçesidir Kumpas bütçesine, bu millete 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye “hayır” diyeceğiz. Allah’ın izniyle bunları göndereceğiz. Beraber göndereceğiz.

El hareketi gerginliği

Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında “Nereye gitti, kime sattın 128 milyar doları arka kapıdan” dedi. AK Parti’li Nilgün Ök, “Tarihinde 128 milyar dolar olmamış zaten” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun, Ök’e karşılık, “Dünyadan bu kadar habersiz ve sizin sıralarınızda milletvekili olarak oturuyor” sözleri AK Parti’den tepki aldı. Kılıçdaroğlu’nun “Dolarla borçlandılarsa Amerika’daki enflasyon, avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliğindeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar” cümlesini kullanırken, yaptığı el hareketi tartışmaya yol açtı. AK Partililer, “bayanlar var burada”, “özür dilesin”, “ayıp” şeklinde tepki gösterdi. Araya giren TBMM Başkanı Şentop, “Arkadaşlar ben buradan bir şey göremiyorum. Fakat İç Tüzük’e göre nezih bir dille konuşulması öngörülüyor” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da daha sonra yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz! Sadece kendinizden değil milletin teveccühünden de umudunuzu kesmiş durumdasınız” dedi.