Kılıçdaroğlu: Bu topraklarda yabancı asker postalı istemiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerin Türkiye’ye gelmesini istiyorsunuz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, çiftçinin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldığı kredinin faizini sıfırlayacaklarını, esnafın bankalardan aldığı, esnaf kefalet kooperatifinden aldığı kredinin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Çiftçiye özel teşviklerin getirilmesi lazım. Bölgelere göre neyin ekileceğinin belirlenmesi lazım. Erzurum’dan, Kars’a kadar olan alanda tamamen hayvancılığın, besiciliğin desteklenmesi lazım. Emin olun bu destekleri sağladığınız zaman sadece Türkiye’yi değil Kafkasları da Ortadoğu’yu da besleyebiliriz. Tarımı iyi planladığınız zaman bırakın dışarıdan mal ithal etmeyi biz dünyanın her tarafına tarım ürünü ihraç edebiliriz” dedi.

Çiftçilerin borçlarına karşılık traktörlerinin haciz edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir çiftçinin traktörü, besicinin malları haczedilemez, çiftçiyi haczediyorlar ve traktörünü götürüyorlar. Bir kanun çıkartarak bunları haczin dışında tutacağız. Çiftçinin ziraat bankası veya diğer bankalar, tarım kredi kooperatifinin her hangi bir şubesinden aldığı kredinin faizini tamamen sileceğiz. Ana parayı makul bir taksite bağlayacağız. Katmerli faiz ödüyorsunuz. Pandemi döneminde ‘borç verdik’ diyorlar. Kredi alanlar geri ödeyemiyor, üzerine yeniden faizler, yeniden taksitlendirmeler. Çiftçi bunun altından kalkamaz. Yata hangi fiyattan veriyorlarsa, aynı fiyattan mazotu çiftçiye vereceğiz. Yata binen kişi geziyor keyfini çıkartıyor, çiftçi tarlasına gidecek, üretecek bir katma değer yaratacak, ülkenin büyümesine katkıda bulunacak. Sen kimi destekliyorsun ve niye destekliyorsun? ifadelerini kullandı.