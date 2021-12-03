Kılıçdaroğlu: Bu verileri kimden aldınız diye soracaktım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK ziyareti hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) randevu istediğini ancak vermediklerini belirtti. ”Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun” diyen Kılıçdaroğlu TÜİK’e gitti ancak içeri alınmadı. TÜİK önünde konuşan CHP lideri, açıklanan rakamların güven vermediğini söyleyerek ”Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Bu verileri kimlerden aldınız diye soracaktık” şeklinde konuştu. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’na, ”Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez” sözleriyle tepki gösterdi.