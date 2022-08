Kılıçdaroğlu: Bu yapıya son vermemiz lazım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim sistemine dair açıklama yaptı.

Eğitim sisteminin tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, sürekli sınavlar nedeniyle çocukların çocukluğunu yaşayamadığını belirterek, “Bu yapıya son vermemiz lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde nasıl bir eğitim modeli uygulayacakları sorusu üzerine eğitim sistemini tepeden tırnağa yeniden yapılandıracaklarını, anaokulundan başlayarak çocuğun merak duygusunu büyütecek ve daha nitelikli sorular sormasını sağlayacak bir eğitim sistemini getireceklerini, özellikle teknolojiye ve meslek okullarına büyük ağırlık vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, önceki günkü Niğde programı kapsamında üniversite sınavında il genelinde dereceye giren Doğukan Nebili, Mertcan Kumak, Doğukan İleri ve öğrencilerin aileleri ile bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, sorularını da yanıtladı. “Siz hükümete talipsiniz, nasıl bir eğitim modeli üzerinde ilerleyeceksiniz?” sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

SÜREKLİ SINAVA SON: Eğitim sisteminin tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması lazım. Daha anaokulundan başlayarak yani ilkokuldan önce başlayarak çocuğun merak duygusunu büyütecek ve çocuğun daha nitelikli sorular sorabileceğini sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Yani sürekli sınavlar ve sınavlarla çocukluğunu dahi yaşayamayan bir yapıya son vermemiz lazım.

TEKNOLOJİK LİSELER: Özellikle teknolojiye ve meslek okullarına büyük ağırlık vermemiz gerekiyor. Biz bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurmayı düşünüyoruz ki çocuk hem okuyacak belli bir sınıftan sonra fabrikada stajını yapacak, staj yaptığı süre içinde sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Mezun olduğunda da izdüşümü olan fakülteye artı puanla gidecek. Böylece hem teknoloji liselerini daha kabul gören tercih edilen liseler olmasını sağlayacağız hem öte yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını da büyük ölçüde karşılamış olacağız.

ÖZGÜRCE TARTIŞILMALI: Üniversitelerimizin büyük bir kısmının adı üniversite ama gerçekte üniversite değil. Çünkü akademik kadroları çok zayıf. Üniversiteler, her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlar olmak zorunda. Eğer üniversitelerde düşünceye sınır getirirseniz orası üniversite olmaktan çıkar. Her türlü düşünce özgürce tartışılmalı. Buyurgan, emreden değil; dinleyen, tartışan bir yapı olmalı. Üniversitelerde ayrıca otoriter yönetimlerin olmaması gerekiyor. Her üniversitenin kendi özel kültürünü oluşturması gerekiyor. O kültür sonraki kuşaklarda da devam eder, büyüyerek ve gelişerek devam eder. Üniversite kendi dekanını da kendi rektörünü de kendisi seçebilmeli. Öğrenci üniversitenin yönetiminde söz sahibi olabilmeli. Üniversiteler en önemlisi bilgi üretmeli.

YURT İÇİN BİR YIL SÖZÜ: Biz bir yıl içinde Türkiye’de yurt sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Birer, üçer kişilik odalar, sıcak-soğuk su, geniş bant internet erişimi olan odalar olması lazım.

‘Sizlerle asla pazarlık yapmam’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim derdim sadece bu saray iktidarıyla değil. Benim derdim halkı fakirleştiren herkesledir. İster beşli çete olsun, ister finans devleri, ister varlık mafyacıkları ister zengin dernekleri olsun Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına hem mıhına” dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin” notuyla paylaştığı videoda “Bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler” diyen CHP lideri, dünya faizleri yukarı çekerken Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ve Erdoğan da nas algısı yapıyor. Dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor. Türk Lirası’nın değeri düşüyor” diye devam etti.