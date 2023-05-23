Kılıçdaroğlu: Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’na sert sözlerle yüklendi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayarak, “Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin.” dedi.

Kılıçdaroğlu, videonun yer aldığı paylaşımda, “Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!” çağrısını yaptı.

Videoda tüm vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” ifadelerini kullandı.