Kılıçdaroğlu çadırda kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi Kahramanmaraş’ta bir çadırda geçirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için dün akşam Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır görüntülendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi. Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi.