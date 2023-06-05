Kılıçdaroğlu: Can Atalay’ı derhal serbest bırakın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilen Can Atalay’ın serbest bırakılması konusunda çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın” dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın” ifadelerini kullandı.