Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza hakkında konuştu.

Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Canan’ın arkasında koca bir halk var” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası

Yargıtay tarafından onandı.

Kararın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partili tüm milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı’na çağırdı.

Kılıçdaroğlu da 18.00’de Ankara’dan İstanbul’a geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığı’na geçti. Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda CHP’li de binaya geldi.

CHP lideri kararla ilgili il başkanlığı binası önünde açıklama yaptı:

“Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. Erdoğan bir göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyi gideceğini bu zulmün son bulacağını huzur ve sukunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza olacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan’ın arkasında koca bir halk var. Canan nezdinde vücut bulan halkın iradesi senden büyüktür. Canan bizimdir, herkes duysun. Hiç endişe etmeyin zalimin zulmü karşısında hiç geri adım atmayacağız. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.”

CHP MYK YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

CHP MYK 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 08.30’da Genel Başkan kemal kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.