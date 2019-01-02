Kılıçdaroğlu cenazeye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir’in babasının cenazeye katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlik örgütlenmesinden sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir’in babası Dursun Demir hayatını kaybetti.

Demir’in cenazesi için öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlık Camii’nde tören düzenlendi. Törene Demir ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP’li çok sayıda isim katıldı. Kılıçdaroğlu cenaze namazında en önde saf tuttu. Ardından Demir ailesine taziyelerini iletti.

Öte yandan, Karşıyaka Mezarlık Camii’nde yoğunluk vardı. Demir’in yanı sıra 40 cenazenin daha aynı anda namazı kılındı.

TRT