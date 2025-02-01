Kılıçdaroğlu: CHP’de Adaylık Tartışması Tepkisi

DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIM GEREKİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirlenmesine yönelik alınan karara karşı tepkisini dile getiriyor. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonunu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır.” ifadelerini kullanıyor.

PARTİ İÇİNDEKİ AYRIŞMA RİSKİ

Kılıçdaroğlu, bu süreçte yaşanacak olası ayrışmaların parti içindeki birlikteliği zedeleyeceğini belirtiyor. Kendisi, “Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız.” diyerek, asıl konunun pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

ADETA İPOTEK ALTINA ALMA

Aday belirleme sürecinin nasıl gelişeceğinin daha önceden belirlendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Meclis’teki CHP Grubu’nun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?” diye soruyor. CHP’nin en öncelikli işlerinden biri olarak, “Cumhurbaşkanı kim olacak?” tartışmalarının sona ermesi gerektiğini ifade ediyor.