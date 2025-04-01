Kılıçdaroğlu CHP Kurultayına Aday Olacak Mı?

OLUŞAN MERAK VE AÇIKLAMALAR

CHP’nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultayda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı geniş bir merak konusu haline geldi. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu, gündemdeki tartışmalara yanıt vermek adına bazı açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NUN GÖRÜŞLERİ

Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’ün “Kurultayda aday olacak mısınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması.” ifadelerini kullandı. Kurultay için daha önce kutlama mesajı yayımladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur” şeklinde konuştu.