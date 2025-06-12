Kılıçdaroğlu: CHP Mahkeme’de Tartışmam

KILIÇDAROĞLU’NUN DURUMU

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı ile ilgili iptal davasının 30 Haziran’da yapılacak duruşmasına katılmayacağını sinyalini verdi. Tele1’e yaptığı açıklamada, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusuna, “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” yanıtını verdi.

DAVA SÜRECİ VE OLASILIKLAR

Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmaları ekseninde dava süreci sonrasında oluşabilecek durumlar hakkında ise “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumu, parti içindeki mevcut gelişmelerin ve belirsizliklerin altını çiziyor.