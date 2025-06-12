Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkeme’de Tartışmam

DAVA DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının iptal edilmesi ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talepleriyle açılan davanın 30 Haziran’daki duruşmasına katılmayacağını belirtti. Tele1’e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusuna “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” şeklinde yanıt verdi.

KAYYUM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarının etkisinde, dava sonrasında yaşanabilecek olası gelişmelere dair sorulan soruya ise “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” diyerek net bir cevap vermekten kaçındı. Bu durum, CHP içindeki gelişmelerin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikleri beraberinde getiriyor.