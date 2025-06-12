Gündem

Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

kilicdaroglu-chp-yi-mahkemede-tartismam

DURUŞMAYA KATILMAYACAKSINIZ

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultayının iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın 30 Haziran’daki duruşmasına katılmayacağını belirtti. Tele1’e verdiği demeçte, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusuna, “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” ifadesiyle yanıtladı.

KAYYUM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarıyla ilgili olarak, dava sürecinin ardından neler olabileceği hakkında ise “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” şeklinde değerlendirme yaptı. Bu açıklamalar, CHP içinde devam eden gerginliklere dair dikkat çekici bir mesaj olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Silivri’de Motosiklet Kazası: 5’i Polis 6 Yaralı

Silivri'de kontrolsüz bir motosiklet, önce iki araca çarptı, ardından polis uygulama noktasına daldı. Olayda beş polis memuru dahil altı kişi yaralandı.
Magazin

Yezdan Kayacan Vefat Etti. Başımız Sağ Olsun

Tiyatrocu Yezdan Kayacan, Kastamonu'da 13'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçı, nadir bir bağışıklık hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.