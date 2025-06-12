Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

DURUŞMAYA KATILMAYACAKSINIZ

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultayının iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın 30 Haziran’daki duruşmasına katılmayacağını belirtti. Tele1’e verdiği demeçte, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusuna, “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” ifadesiyle yanıtladı.

KAYYUM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarıyla ilgili olarak, dava sürecinin ardından neler olabileceği hakkında ise “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” şeklinde değerlendirme yaptı. Bu açıklamalar, CHP içinde devam eden gerginliklere dair dikkat çekici bir mesaj olarak öne çıkıyor.