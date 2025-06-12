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Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

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KILIÇDAROĞLU’DAN DUYURU

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının iptal edilmesi ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın 30 Haziran’da gerçekleşecek duruşmasına katılmayacağını belirtti. Tele1’e yaptığı açıklamada, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusuna “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” şeklinde cevap verdi.

KAYYUM TARTIŞMALARI VE OLASILIKLAR

Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarının etkisi altında, dava süreci sonrasında hangi durumların yaşanabileceğine dair ise “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” ifadesini kullandı.

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