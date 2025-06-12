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Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

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KILIÇDAROĞLU’NUN DURUMU

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultayı ile ilgili iptal ve parti yönetiminin görevden alınması talebine dair açılan davanın 30 Haziran’da gerçekleşecek duruşmasına katılmayacağını belirtti. Tele1’e verdiği demeçte, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusuna “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” açıklamasında bulundu.

KAYYUM TARTIŞMALARI VE OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLAR

Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarının etkisi altında, dava sürecinin sonrasında ne tür gelişmeler olabileceğine dair “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, bu süreçte dikkatli bir yaklaşım sergiliyor.

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