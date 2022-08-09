Kılıçdaroğlu: Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda çiftçiye mazot verileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne’de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, pandemiden sonra tarımın bir stratejik sektör olduğunu bütün dünyanın öğrendiğini söyledi. CHP lideri, ”Bay Kemal’in sözü var iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne’deki grup toplantısında konuştu.

”PANDEMİDEN SONRA BÜTÜN DÜNYA ÖĞRENDİ”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Pandemiden sonra tarımın bir stratejik sektör olduğunu bütün dünya öğrendi. Çiftçiye mazotu ÖTV’siz KDV’siz ver. Çiftçi traktöre binip üretmek için tarlaya gidecek. Akaryakıta zam geldi şehirde yaşıyorsanız araba kullanmazsınız çiftçi ne yapacak? Tarlaya metro ile belediye otobüsü ile mi gidecek? Mecbur traktörle gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de ayçiçeği tarlasında üreticilerle bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de ayçiçeği tarlasında üreticilerle bir araya geldi.

Bay Kemal’in sözü var iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz. Rengi kırmızı olacak. Çiftçimiz alacak o mazotu ÖTV’siz KDV’siz üretecek. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sigorta primlerini devlet ödeyecek.

”BİZ ÜLKEMİZİ MÜTEVAZI ÇANKAYA’DAN YÖNETMEK İSTERİZ”

Biz ülkemizi mütevazı Çankaya’dan yönetmek isteriz. Elinde sopayla insanların kafasına vurulmaz. Devleti ahlakla erdemle yöneteceksiniz. Devlette liyakati yok ederseniz devleti çürütmüş olursunuz. Şu anda çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. TBMM’ye bakın oradaki milletvekillerinin büyük bir kısmı milletin vekili değil sarayın vekili.”