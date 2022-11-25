Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı, Çankaya’da oturacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Çankaya’da oturacağını duyurdu.

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı kadar seçilmesi halinde nerede oturacağı da merak konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı Ormancılar Buluşması programında “Yeni cumhurbaşkanı sarayda mı oturacak?” sorusuna verdiği yanıtla konuya açıklık getirdi.

Kılıçdaroğlu, yeni seçilecek Cumhurbaşkanı’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde değil, Çankaya Köşkü’nde oturacağını belirterek, “Yok… Köşk var. Sarayda oturmayacak. Köşk var, Köşk’te (Çankaya Köşkü)oturacak” dedi. Kılıçdaroğlu, Kilis’te Murtaza Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde de, “Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Saray maray değil, evimizde oturacağız” ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu bir süre önce verdiği bir röportajda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “Bir eğitim kurumuna verebiliriz. Bir kısmını ‘İsraf Müzesi’ yapabiliriz” demişti.