Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet bir kadın devrimidir

Kılıçdaroğlu, 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yaptı.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in bir kadın devrimi olduğunu vurguladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ”Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Cumhuriyet ile beraber kadın erkek eşitliği sağlanmıştır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Cumhuriyet ile beraber kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Hem diyeceksiniz ki ben dünyaya meydan okuyorum peki bu çöpte bir şeyler arayan bulan kadın nedir? Hayatın gerçeği nedir? 6 milyon kişi sokaktan geçimini sağlıyor Türkiye’de. Eşleri ile beraber 24-25 milyon kişi. İşsizlik yoksulluk var biliyorum. İşsizliğin yoksulluğun olduğu bir yerde en büyük acıyı çeken kadınlardır.

Her yeri saray gibi sanıyorlar. Sarayda herkesin işi gücü var. Hayatlarında yoksulluk nedir hiç görmediler. En iyi okullarda okudular. Onlar sizi anlayamazlar sizler de onları anlayamazsınız. Bu tabloyu değiştirmek kadınların elinde. Kadınların azmine güveniyorum kararlılığına da güveniyorum.”

NTV