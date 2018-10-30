Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet kimsesiz değil

Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili açıklama yaptı ve cumhuriyetin kimsesiz olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Anneler çocuklarını askere yollarken ellerine kına yaktıklarını biliriz. Askere gitsin gelsin evlendireyim diye umutla beklediğini de biliriz. Anne ile oğul arasındaki ilişki özel bir ilişkidir. Anne her türlü fedakarlığı yapar. Annelere şükran borçluyuz. Annelerin hakkı ödenmez der Sevgili Peygamberimiz”

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde yani benim ilçemde iki askerimiz donarak şehit oldu. Şehidin babasıyla konuştuğumda şu bilgiyi aldım. Hiç kimse aramamış, mezarlıklar müdürü arıyor “oğlunuz donarak öldü, mezarını hazırladık” diye. İçimde derin bir acı hissettim. Nasıl oluyor da iki askerimiz donarak şehit oldu. Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. “Sen şehadetten ne anlarsın” diyor Sayın Erdoğan. Ben çok şey anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim. Eksi 30 derecede nöbet bekleyen askerlerle beraber oldum.

Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askere. 21. Yüzyıldayız. Elin oğlu eksi 50 derecede denize giriyor. Ekim ayındayız. Şehitlerin hakkını ararken ben suçlanıyorum.

Hakimiyet bile kayıtsız şartsız milletindir denir. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlık bu milletin karakterinde vardır diyor. Bu millet hiçbir zaman birilerinin boyunduruğunu kabul etmemiştir diyor.

“CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR”

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Milyonlarca çocuğumuz yetim kalmıştır. O çocuklara cumhuriyet sahip çıkmıştır. Sıradan bir söz değildir. Sıradan bir cümle değildir. İçinde acı, kan, gözyaşı, gelecek vardır. Cumhuriyet bizim için vazgeçilmezdir. Irak’taki, İran’daki değil demokratik, laik sosyal hukuk devletini savunuyoruz biz. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Kadın-erkek eşitliğidir. Pek çok ülkeden daha önce kadına seçme ve seçilme hakkını cumhuriyet vermiştir. Yokluklar içinde cumhuriyet kuruldu. Kimseye gidip el açılmadı. Ama bunların yaptığı bir şey vardı, asla ve asla elleri harama uzanmadı. Her kuruşun hesabını verdiler.”