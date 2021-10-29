Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet egemenliğinin yegâne yönetim biçimi olan Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakârlık ile kurduğu Cumhuriyet, ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır. İlk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, ‘demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracağız.