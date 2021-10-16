Çelik: Kılıçdaroğlu açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya AK Parti’den tepki yükseldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor’ dedi. AK Partili Ünal ve Dağ da sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında, “Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grupbaşkanvekili Mahir Ünal da, “Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık.Kimi tehdit ettiğine dikkat et.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek. Bu çağrıyı 15 Temmuzdan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük.” dedi.

HAMZA DAĞ: VAR MI O CESARETİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, ‘Kemal Bey’in maşallah yine cesareti yerinde. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti’nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ’ye, PKK’ya karşı göremedik. Bir gün mutfağından PKK’ya ve FETÖ’ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti?’ açıklamasını yaptı