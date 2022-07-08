Kılıçdaroğlu: Devlet onlarla helalleşmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü nedeniyle görevinden alınan Sultan Kara ile görüştü.

Helalleşme ziyaretlerine 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle öğretmenlikten uzaklaştırılan Sultan Kara ile devam eden Kılıçdaroğlu, “Mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Devlet haksızlığa uğrayanlarla helalleşmeli” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “helalleşme” ziyaretlerini dün 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılan Sultan Kara ile sürdürdü. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Kara ve ailesini Ankara’daki evlerinde ziyaret eden CHP lideri, “Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Bu meseleyi günlük politikalarla değil, sistematik bir yolla ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, önceki gün Ergenekon ve Balyoz davalarında tutuklanan emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaretinin ardından dün de 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılan Sultan Kara’nın evine gitti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu “Gergin bir toplumdan, birbirini anlayan, kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Bunun da öncülüğünü yapmak, çaba harcamak gerekiyor. Geçmişteki yaraları bir şekliyle tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, mağduriyetleri dolayısıyla bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor” dedi.

“Eşim Selvi Hanım ile birlikte bir öğretmenimizin kahvaltısındaydık” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak. Birinci sınıftaki çocuklara verdiği önem verdiği değeri anlattı. Onlara nasıl kucak açtığını ifade etti. 7 müfettişin kendisini nasıl sorguladığını ve sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel çaba harcadığını ifade etti.”

Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu “Bir hata yaptık. Sıradan bir hata değil. İnsanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim, toplumun, herkesin, medyanın öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Günlük politikalarla değil. Sistematik bir yolla ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.”