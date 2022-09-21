Kılıçdaroğlu: Devletin dini adalettir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İmamoğlu’na sahip çıktı.

Partisinin grup toplantısını Elazığ’da yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kucaklaşmak istiyoruz. Herkesin kimliği kendi şerefidir ve benim başımın üstünde yeri vardır. Hiç kimsenin inancı sorgulanamaz. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını Elazığ’da yaptı. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda CHP lideri, şunları söyledi:

BAY KEMAL’İN GÖREVİ: Üretenin, alın teri dökenin yanında olacağız. Derdin mi var, derdi çözmek Bay Kemal’in görevi olacak. Kaç hanenin elektriği kesildi, gizliyorlar. 9 aydır milletvekillerimiz soruyor, tık yok.

DEVLETİN DİNİ ADALETTİR: (YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava) Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz, insan hakları olmaz. Ama siz adalet dağıtan kişiyi eğer yönlendiriyorsanız, vicdani kanaatine göre karar vermesin de benim talimatıma göre karar versin diyorsanız adaleti yok ediyorsunuz demektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘nasıl bütün yetkilerini elinden alırız’. Bütün çaba bunun üzerine kurulu. Bir bakanla ilgili bir sözü ‘bu bana söylendi’ diye alıyorsun üstüne, hakimi değiştiriyorlar. Ceza verecek bir hakim gelsin diyorlar. Buradan o hakime de sesleniyorum; eğer yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vereceksin, sarayın talimatına göre değil.

KUCAKLAŞMAK İÇİN GELDİM: Elazığlıyım, gençliğim burada geçti. Beni sevmeyebilirler, bize oy vermeyebilirler. Ama biz insanız. Beraberiz. Birlikteyiz. Kucaklaşmak istiyoruz. Kimlik üzerinden siyasete hep karşıyım. Hiç kimsenin kimliği siyaset konusu olmamalı. Herkesin kimliği kendi şerefidir ve benim başımın üstünde yeri vardır. Hiç kimsenin inancı sorgulanamaz. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksınız.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ: CHP’nin iki kırmızı çizgisi; vatan ve bayrak. Birileri bize milliyetçilik dersi veriyor. Sen bizim toprağımızdan Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdın, bir de bana milliyetçilik satıyorsun. Bize milliyetçilik dersi verenler Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na baksınlar.

KAVGADAN BIKMADINIZ MI: Akşam billboardlara bir şeyler asmışlar. Elazığlılar için üzüldüm, Elazığlıların kalbini kırdık. Elazığlı böyle değil çünkü. Elazığlı ülkesini sever. Her düşünceye saygı gösterir. Ama birileri kendilerini Elazığlı yerine koyup o pankartları asıyorlar oralara sırf kışkırtmak için insanları. Ayrımcılıktan, kavgadan bıkmadınız mı ya.

‘Altılı masada kavga yok’

Kılıçdaroğlu, “Altı lider, altılı masa. Öyle kavga mavga bunların hepsi fasa fiso. Atıyorlar palavrayı. İnanmayın bunlara. Altı liderin tek hedefi var, bu ülkeye huzuru, barışı, demokrasiyi, adaleti getirmektir. Amacımız budur. Helalleşerek başaracağız. Onlar ne derlerse desinler biz inandığımız yoldan asla geri dönmeyeceğiz” dedi.

‘Adayda sürprize yer yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak canlı yayınında gündemi değerlendirdi. İktidar olduklarında Elazığ’a bakanlık vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Elazığ uzun süredir bakan çıkarmadı. Elazığ, bu bölgenin kilit kentlerinden birisi. Allah nasip ederse iktidar olacağız, parlamentoda Elazığlı bir bakan olacak” dedi. “Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?” sorusuna da Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: “Arkadaşlarımız bunu söyleyebilirler tabii ki. Sonuçta her parti kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama biz altı lider bir aradayız, akılcı politikalar üreteceğiz. Altı lider kader birliği yaptık, parti için değil, Türkiye için yaptık.” “Sürpriz bir aday çıkabilir mi?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Yok hayır, sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım” dedi.