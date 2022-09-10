Kılıçdaroğlu: Devletin özür dilemesi lazım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuddusi Okkır ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ firarisi Zekeriya Öz’ün başlattığı Ergenekon davasında tutuklandıktan bir yıl sonra yaşamını yitiren Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı İzmir’deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Kuddusi Okkır’ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil, bu ülkede hak, hukuk ve adalet isteyenler aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım” dedi. Helalleşme vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Gerçekten kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım ile oturup helalleşmesi lazım” diye konuştu.

CHP lideri Kılıdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu ile birlikte Sabriye Okkır’ı İzmir’de ziyaret etti. Kuddusi Okkır, Ergenekon kumpas davasında “Ergenekon’un kasası” olduğu iddiasıyla yargılanırken 6 Temmuz 2008 tarihinde yaşamını yitirdi. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Sabriye Okkır ile birlikte ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, devletin Okkır Ailesi’nden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Devletin adaletli olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Her acının aslında bir ders olması lazım. Bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri gelir” dedi.

Sabriye Okkır’a kendilerini ağırladığı için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Kuddusi Okkır’ın ölümü aslında bir cinayettir”

Sabriye Hanım’ı ziyaret ettim, eşim ve torunumla birlikte. Kuddusi Okkır’ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil, bu ülkede hak, hukuk ve adalet isteyenler aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım. Oturması, konuşması lazım. Bu kadar büyük acıları çektirmemesi lazım.

“Gelsin ama sitemlerim olacak” demişti; ‘evet yine geleceğim’ dedim

Siz bir topluma, bir kitleye, bir aileye acılar çektirirseniz devleti adalet ile yönetmiyorsunuz demektir. Kendisinden randevu istediğimde ‘Gelsin, ama sitemlerim olacak’ demişti. Evet ‘yine geleceğim’ dedim. ‘Sitemlerini dinleyeceğim’ dedim. Çünkü onun acısı, aslında hepimizin acısıdır. Onun yaşadığı acıları bu toplumda hiçbir kişinin, ailenin yaşamasını istemem. O nedenle devletin adaletli olmasını isterim.

“Devletin Sabriye Hanım ile oturup helalleşmesi lazım”

Gerçekten kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım ile oturup helalleşmesi lazım. Bir şekliyle yaşanan dramların başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının aslında bir ders olması lazım. Bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri gelir. Bunu kendisine de aktardım. Oturduk, konuştuk, bizi kabul etti. Kahve ısmarladı. Kendisine yürekten teşekkür ederim.”