Kılıçdaroğlu: Dışarıdan müdahaleyi doğru bulmayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan büyükelçiler hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala’ya ilişkin açıklama yapmasının hatırlatılması üzerine, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyacağının sözünü verdi. Bunun için de Anayasa değişikliği yapıldı. Bir ülkenin itibarı imza atılan sözleşmenin arkasında durmaktır. Biz Türkiye’nin itibarının her alanda korunmasını isteriz. AİHM’nin bir kararı varsa o karara da uyulmasını isteriz. Türkiye’ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız; ama dışarıdan müdahaleye kapı açacak bir yönetimi de kabul etmeyiz” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor” sorusuna, “İmamoğlu’nun bana gelmiş bir talebi yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı” diye cevap verdi.