Kılıçdaroğlu: Doğalgazın fiyatını hemen indirin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete doğalgaz indirimi yapması konusunda çağrıda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin” dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
“Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın” ifadesini kullandı.
CHP lideri şunnları kaydetti:
Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin.