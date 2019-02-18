Kılıçdaroğlu: Dönerin parasını alacağım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ödediği tazminatlarla dağıtılan dönerlere değindi.

CHP Lideri, bazı partililer neden istifa edip başka partilerden aday oldu, iç tartışmalarla gündeme gelen CHP’de neler oluyor gibi sorulara yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu partisinde yaşanan istifalara ilişkin, “CHP’de kimse mevki için bulunmuyor, bulunanlar ise zamanla partimizden ayrılıyor” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’le yaptığı soru-cevap şeklindeki röportajdan öne çıkanlar şunlar…

“Türkiye çok kritik bir seçime gidiyor, muhalefet hâla kendi derdinde… CHP’de iç çekişmeler bitmezse parti biter…” Sizinle ilgili en sık duyduğumuz eleştiri bu şekilde…

CHP’de iç çekişme söz konusu değil. Partililerimiz kendi düşüncelerini ifade ettiği zaman, bunun adi ‘iç çekişme’ mi oluyor? Demokrasiden o kadar uzaklaştık ki insanlar düşüncelerini partinin yetkili organlarında özgürce söyledikleri ya da bir konuyla ilgili olarak değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştıkları zaman, bu durum bir kaos’ olarak nitelendiriliyor. Otoriter sistemin karşıtlığı CHP’dir. CHP’de insanlar düşüncelerini özgürce söyleyemez se, CHP’yi ülkemize demokrasiyi getiren parti, bugün geldiğimiz nokta itibariyle ülkemizde demokrasiyi yeniden inşa etmek isteyen parti’ olarak tanımlayabilir misiniz? Tanımlayamazsınız! Bizde olan demokrasinin tüm kurallarıyla, özgürce işletilmesidir.

AKİF HAMZAÇEBİ’NİN İSTİFASI

“Özgürce konuşmak” değilde daha çok art arda gelen istifalar. Mesela Akif Hamzaçebi…

Kendisi, bütün partililerimizin değer verdiği bir arkadaşımız. Genel Sekreterlik görevini kendi arzusuyla bırakmak istedi. Parti için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Nitekim şu anda İstanbul’da, büyükşehir belediye başkan adayımız Ekrem İmamoğlu’nun kazanması için çaba harcıyor.

Yine CHP’nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin’in liyakatla ilgili sert sözlerini duyuyoruz.

Aday belirleme süreci içinde zaman zaman bazı arkadaşlarınızın beklentileri gerçekleşmeyebilir. Bu durum da farklı şekillerde yansıyabilir. Bunu doğal karşılamak lazım.

“ŞİŞLİ’Yİ ALACAĞIZ, GÖRECEKSİNİZ…”

DSP’yi de konuşmak gerekiyor. Mustafa Sarıgül, Handan Toprak gibi güçlü birkaç isim DSP’den aday olacak…

Geçen yerel seçimlerde de benzer uygulamalar oldu. Bizim aday göstermediklerimiz başka bir partiden aday oldu. Örneğin Aliağa gibi bir yeri de bu yüzden kaybettik. Bu noktada DSP’ye bir şey söylemek istemem. Benim doğru bulmadığım, bir partiden belediye başkanı ya da milletvekili olan arkadaşımızın aday gösterilmediğinde başka bir partiden aday olmasıdır.

Mustafa Sarıgül’ü neden aday göstermek istemediniz?

Başka bir yerden, Eyüp’ten aday olmasını istedim. Kabul etmedi.

Şişli’de oylarınızı böler mi?

O ayrıntıya girmek istemiyorum. Şişli’yi alacağız, göreceksiniz…

“HER ŞEYİ BEN BELİRLERSEM, PARTİDE DEMOKRASİ OLMAZ”

“Seçime değil, ölüme geliyorum” sözlerinin sahibi Şanlıurfa Siverek ilçesi adayınız Mehmet Fatih Bucak için partinizden çok ciddi sesler yükseldi. Yeniden bir değerlendirme olacak mı?

Şu anda çalışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Ben doğal olarak o kadar ayrıntıya giremiyorum. Daha vaktimiz var.

Sizin Mehmet Fatih Bucak konusunda bir ısrarınız olmadı, Bucak tüm parti içi aşamalardan geçti…

Eğer ben her şeyi belirleyen konumda olursam, partide demokrasi olmaz.

CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN İSTİFASI

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadan istifa açıklaması sizi kızdırdı mı?

Bu da partinin iç işi mesela. Kendi aramızda hallettiğimiz bir konu.

“İZMİR ADAYIMIZI O GÜN AÇIKLAMAYACAKTIK”

Kemal Bey, İzmir’de tam da Tunç Soyer’i açıklayacağınız gün ortaya Aziz Bey çıktı, ertelediniz. Tam olarak ne yaşandı?

Hiçbir şey. Gayet samimi olarak açıklıyorum. Biz zaten o gün açıklamayacaktık. O gün açıklayacağımızı nereden çıkardılar anlamıyorum. Aziz Bey, tekrar aday olmak istediğini ifade etti, en doğal hakkı. Aday adayı oldu, sonra biz aday adaylarımızı MYK’da tartıştık. Anketler önümüze geldi. Tunç Soyer’in ismi önde çıkıyordu, kendisini aday yaptık. Sonradan Aziz Bey de gayet makul bir şekilde partimiz için çalışacağını ifade etti zaten.

Kulislere “Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer’i istemediği için aday oldu” diye yansıdı…

İnanın böyle bir şey olmadı. Kavga, dövüş yok. Kavga etselerdi şu anda bir arada olurlar mıydı?

Ama Aziz Bey’in önce “Adayım” deyip son andaki hamlesinin bir açıklaması olmalı…

Geride kalan konular bunlar. İzmir büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Tunç Soyer’dir ve Sayın Kocaoğlu da her CHP’li, her demokrasi sevdalısı gibi partisinin başarısı ve ülkesinin mutlu, huzurlu geleceği için seçim sürecinde üstüne düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirecektir. Bunu da ifade etti zaten.

“SUCUĞUN PARASINI GERİ ALDIM BUNU DA ALACAĞIM”

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım karşısında şansı nedir?

İstanbul’un sorunlarını çözecek olan Ekrem İmamoğlu’dur. Ekrem Bey’in özelliği kimseyi kırmadı, herkesle kucaklaştı. Hayata insan sevgisiyle bakıyor. AK Parti ise bütün eskileri çıkarıyor. Ankara’da bir aday çıkarmış, adam Sincan neresi onu bilmez. Kalkmış, “Ben tecrübeliyim” diyor, hangi tecrübe. Ankara’ya Kayseri’den belediye başkanı getirilmesi bile başlı başına skandaldır. 6 milyonluk Ankara’da bir Ankaralı aday bulamadınız mı?

Kemal Bey, böyle konuşuyorsunuz, sonra tazminat ödüyorsunuz, adınıza döner dağıtılıyor…

İyi açtınız konuyu, onu da söyleyeyim. Daha önce de Kayseri’de sucuk dağıtmıştı, o paraları geri aldım. Bunu da alacağım.

NTV