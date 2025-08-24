Kılıçdaroğlu, Dündar’a Tepki Göstermiştir

CHP’DEKİ GÜNDEM

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin “CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor” sözlerini söylediklerini iddia eden Uğur Dündar’a, “Demek ki CHP doğru yolda” yorumuyla yanıt vermesine, “Gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhteris” ifadesiyle karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın yaptığı paylaşımda, “Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜNDAR’DAN YANIT

Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında sarf ettiği sözlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. X platformundaki paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu benim için ‘kepaze’ demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazeliktir!” ifadesini kullandı. Bu durum, CHP içindeki tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.