Haberler

Kılıçdaroğlu, Dündar’a Tepki Göstermiştir

CHP’DEKİ GÜNDEM

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin “CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor” sözlerini söylediklerini iddia eden Uğur Dündar’a, “Demek ki CHP doğru yolda” yorumuyla yanıt vermesine, “Gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhteris” ifadesiyle karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın yaptığı paylaşımda, “Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜNDAR’DAN YANIT

Gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında sarf ettiği sözlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. X platformundaki paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu benim için ‘kepaze’ demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazeliktir!” ifadesini kullandı. Bu durum, CHP içindeki tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye-Suriye Askeri Eğitim İş Birliği Hızlanıyor

Türkiye, İsrail tehdidi altındaki Suriye ordusunu yeniden yapılandırmak için askeri eğitim anlaşması imzaladı. Türk askeri, Suriyeli askerlere benzer eğitimler verecek. Savaş ve astsubay okulları açılacak.
Haberler

Edirne’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonla bir otomobilde 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.