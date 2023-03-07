Kılıçdaroğlu dünya basınında: ‘Her seçimi kaybetmesiyle bilinir!’

6’lı masanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığı aday göstermesi dış basında yankılandı.

Türkiye’de muhalefet bloğunun 14 Mayıs’taki seçimlerde yarışacak adayını duyurması, ABD’den Almanya’ya, Çin’den İngiltere’ye, İsrail’den Fransa’ya dünyanın dört bir yanında yankı buldu.

Altılı Masa’nın 3 Mart Cuma günü dağılıp 6 Mart Pazartesi günü tekrar bir araya gelmesiyle, muhalefet partileri cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve muhalefet cephesinde yaşanan kriz dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor.

Sessiz politikacı, Türk seçimlerinde Erdoğan’a meydan okumak için adım atıyor’ başlığını kullanan yayın organı, ana muhalefet CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarışacağını yazdı. Bloomberg, ayrıca muhalefetin eğer seçimi kazanırsa Ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sözü verdiğini de haberin spotunda aktardı.

WALL STREET JOURNAL

‘Türk muhalefet lideri, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı seçim yarışına giriyor’ diyen gazete, Kemal Kılıçdaroğlu için ‘yaşlı devlet adamı’ nitelemesini kullandı. WSJ’ye göre, muhalefet çevrelerinde saygı duyulan CHP lideri aynı zamanda kişisel karizma eksikliği algısıyla Erdoğan’a karşı muhtemel güçsüz meydan okuyucu olarak da görülüyor.

NEW YORK TIMES

Altılı Masa’nın ‘deneyimli siyasetçiyi’ aday göstermek konusunda uzlaştığını yazan gazete, Meral Akşener’in Cuma günü muhalefet bloğundan ayrılmasına ve tekrar dönmesine yer verdi. Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığından memnun olmadığı belirtilen haberde, orta yolun bulunduğu da aktarıldı.