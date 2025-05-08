Kılıçdaroğlu Duruşunu Değiştirmeyecek

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın soruşturmasına dair yaptığı yazılı açıklamada, daha önce bilgi almak amacıyla davet edildiğini ancak gitmediğini belirtti. Bugün “mağdur” olarak çağrılmasına rağmen tutumunun değişmediğini ifade etti ve bu nedenle davete katılmayacağını açıkladı.

SORUŞTURMA VE İFADE ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullanıldığı” yönündeki iddialar üzerine yapılan soruşturmada, “mağdur” sıfatıyla ifadesinin alınması için kendisine çağrı yapıldığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu davete katılmayacağını yineledi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntüyle izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi.” şeklinde ifadelerde bulundu.