Kılıçdaroğlu, ekonomi kadrosunu açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi kadrosunu Maltepe mitinginde açıklayacak.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde evinde DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ı eşi ile birlikte misafir ederken, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz…” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde ittifak liderlerini arayarak ekonomi kurmayları ile miting meydanında sahneye çıkılmasının yararlı olacağı görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Ekonomistler toplantısının koordinasyonu CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a verilirken, CHP’den Öztrak’ın yanı sıra Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İYİ Parti’den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir, Gelecek Partisi’nden Feridun Bilgin ve Serkan Özcan, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp ve Arif Aktürk, DEVA Partisi’nden İbrahim Çanakçı ve Saadet Partisi’nden de Sabri Tekir’in isimleri belirlendi. “Şampiyonlar Ligi kadrosu” olarak tanımlanan isimlerin yarın sabah kahvaltısında bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosunu 6 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Maltepe mitinginde duyuracağı da belirtiliyor.

‘Değişim talebi dipten geliyor, ilk turda bitecek’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam KRT TV’de soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

DEĞİŞİM İHTİYACI VAR: (Mitingler ne söylüyor?) İlk turda bitecek seçimler. Bir değişim talebi dipten geliyor.

PANİĞE KAPILDILAR: Yurt dışında bu dark web dediğimiz yani sahte hesap ya da kara hesap falan gibi, bunlar ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda… Benim bir konuşmamı veya benim bir görüntümü alarak bir şekliyle karalamak istiyorlar. Yurt dışından ciddi bazı hackerlarla sözleşme yapıldığı ve onlara bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı yönünde de bilgiler geldi. Paniğe kapıldılar. İktidarı kaybedeceklerini biliyorlar.

AÇIK FARKLA ALACAĞIZ: Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın, sevinç gösterileri yapmasınlar. Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar netleşecek ve YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Dışarıya çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, bazıları provokasyona gelebilir. Zaten öyle 50.5 falan değil, açık farkla alacağız.