Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evde elektriğinin kesildiğini duyurdu.

kılıçdaroğlu ”Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evde elektriğinin kesildiğini açıkladı.

”Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.”

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, şubat ayında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini isteyerek, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.

CHP lideri, Türkiye’de 3,5 milyon hanenin elektrik faturasını ödeyemediğini belirterek, “Bilinçli olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum” diye konuşmuştu.