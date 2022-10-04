Kılıçdaroğlu: En büyük gücüm bugünün gençleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük gücünün gençler olduğunu belirtt.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2023’te yapılacak seçimlere değindi, “7,5 milyon genç sandığa gidip ilk kez oy kullanacak, bu gençlerin tarihsel bir sorumluluğu var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

”Türkiye’deki her gencin istediği gibi giyinebilmesini, istediği gibi düşünebilmesini istiyorum. Özgürlük, huzur istiyorum. Adaletin olmadığı bir yerde hak, hukuk, adalet ve devlet olmaz.

”EN BÜYÜK GÜCÜM BUGÜNÜN GENÇLERİ”

En büyük gücüm bu ülkenin gençleri. 7,5 milyon genç sandığa gidip ilk kez oy kullanacak. Ve bu gençlerin tarihsel bir sorumluluğu var. 7,5 milyon ya dikta yönetimini ya da demokrasiyi seçecek.

Kavgasız bir Türkiye istediğimizi 24 saat çalışarak herkese anlatacağız.

Dezenformasyon yasasına biz karşı çıktık, geri çektiler. Şimdi parlamento açılıyor ilk getirdikleri yasa bu . Hala gerçek dışı haber yapılıyorsa, tazminat talep edebiliyorsunuz. Yani bu durumlarda hukuk size yardımcı oluyor. Ama AK Parti bununla yetinmiyor.