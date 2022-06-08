Kılıçdaroğlu: Enflasyonu sen yaptın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon üzerinden Cumhurbaşkanı’na yüklendi.

Muhafazakâr kadınlara CHP’ye katılması için çağrı yapan Kılıçdaroğlu, “Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz, yarın döner bunlar size de hakaret ederler” dedi.

İZLERKEN GÖZÜM YAŞARDI: Arkadaşlarımız Kayseri’ye gittiler. 700 kişi partimize üye oldu. Artık hiçbir yer kale değildir. Her yerde her ortamda CHP vardır. Kayseri’de Erciyes Üniversite’sinin bahar şenliği vardı. Binlerce öğrencinin söylediği İzmir Marşı vardı. İzlerken gözüm yaşardı.

BİZE KATILACAKSINIZ: Aydın’dan çiftçi kardeşlerim buradalar. Emin olun bütün sorunları çözeceğim. Yalnız bize katılacaksınız. Biz bir nehir olup okyanusa yani Türkiye’ye akacağız. Benim mücadele ettiğim alanlardan birisi de uyuşturucu baronları. İktidarımızda onların burunlarından fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler.

ENFLASYONU SEN YAPTIN: TÜİK’e müdahale ediyorlar. Enflasyonu düşük göster diye. Enflasyonu düşük göstermek ne demektir; işçiye, emekliye, dul ve yetime düşük maaş vereceğim, memura düşük maaş vereceğim. Namuslu olanlar bıraktılar işi. Memurun, işçinin, emeklinin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Enflasyonu yapan sensin. İşçilere, emeklilere, dul ve yetimlere, memurlara sesleniyorum. Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız.

DOLARLA BORÇLANIYOR: Savaş halinde olan iki ülkedeki enflasyon rakamlarını vereceğim. Ukrayna’da yüzde 16.4. Rusya’da 17.8. Yaşanan ekonomik buhran dolayısıyla da öyle bir noktaya geldiler ki şimdi sıra vatandaşı suçlamaya geldi. Acaba Erdoğan hiç düşünüyor mu, yaa arkadaşlar bu vatandaşlar neden tasarruflarını döviz olarak tutuyorlar. Senin yarattığın tablo dolayısıyla, tasarrufumu koruyayım diye. Ve sen hiç kendine sordun mu? Sen borçlanıyorsun, dolarla borçlanıyorsun.

CHP ESKİ CHP DEĞİL: Muhafazakâr genç kadınların da bize katılmasını istiyorum. Muhafazakar genç kadın kardeşlerim, Gezi dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret ederler. Ama biz kadına saygı duyarız. Şuna inanmanızı isterim. CHP eski CHP değil. Sizde eski siz değilsiniz. Aynı değerleri savunuyoruz.

BAKAN İTİRAF ETTİ: Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı var olan sistemden dar gelirlilerin zarar gördüğünü onun dışındaki kesimlerin zarar görmediğini itiraf ediyorsa ve bu zarar aynen devam ediyorsa fakirin fukaranın korunması konusunda hiçbir önlem alınmıyorsa bu iktidar kendi kuyusunu kazıyor demektir. Ve biz bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz ve tepedekini de emekli edeceğiz inşallah.

NE DİYORSA TAM TERSİ: ‘Enflasyon düşecek’ diyorsa enflasyon artacak demektir. ‘Kimse aç değil’ diyorsa o da biliyor ki bu ülkede binlerce çocuk aç. Ne söylüyorsa bilin ki tam aksi olacaktır. ‘Yüzüğümden başka bir şeyim yok’ diyenler Manhattan’da gökdelenler yapıyorlar.​​​​​​​

Kaftancıoğlu da gruba katıldı

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu parti grup toplantısına katılan isimler arasındaydı. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanına oturdu.