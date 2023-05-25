Kılıçdaroğlu: Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan, rakibi AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a “Gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım” çağrısında bulunduğu TRT’deki propaganda konuşmasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına, “Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Ama ben yine de TRT’de çağrımı tekrarladım” notunu düştü.