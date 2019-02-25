Kılıçdaroğlu: Erdoğan değil onlar konuşmalı

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerini ciddiye almadığını belirten Kılıçdaroğlu, ”Belediye başkanının çıkıp konuşması lazım, ortada belediye başkanı yok, bir kişi var; Erdoğan” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerini ciddiye almadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Devleti yöneten bir adamın halka yerel yönetimlerde neler yapacağını anlatması lazım değil mi? Anlatamıyor, çünkü söyleyeceği, yapacağı hiçbir şey yok. Belediye başkanının çıkıp konuşması lazım, ortada belediye başkanı yok, bir kişi var; Erdoğan” diye konuştu.

CHP lideri, yerel seçim atmosferini yaşatmak istediklerini söyleyerek ”Belediye başkanları yarışsınlar, bizim adaylarımız projelerini anlatıyor, onların görevi ise CHP, İYİ Parti, Saadet’e saldırmak” dedi.

NTV