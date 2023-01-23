Kılıçdaroğlu: Erdoğan tartışmalı bir adaylığı tercih ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini değerlendirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihi için 14 Mayıs’a işaret edilmesine ilişkin görüşlerini Parti Meclisi’nde dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Anayasa yönünden sakat olmayacak bir seçim için 6 Nisan’dan önce yapmak lazım. 6 Nisan’dan önce yapılacak bir seçim aslında hem vatandaş açısından olumlu olur hem de hukuken de sakat olmaz, anayasaya da aykırı olmaz. Ama Erdoğan anayasaya aykırı bir adaylık peşinde olabilir. YSK da bunun tasdik makamı olabilir. Mutlaka başvuran da olacaktır. Ama biz CHP olarak zaten onu şimdi sandığa çağırdığımıza göre ondan korkmuyoruz. Biz onu anayasal bir adaylığa çağırıyoruz karşımıza. O istiyor ki ‘benden korktular, aday olmamı istemiyorlar’ desinler. Gel, yarışalım hemen. Ama o tartışmalı bir adaylığı tercih ediyor. Çünkü korkuyor.”