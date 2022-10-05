Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftiraları nedeniyle 50 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu.
Aydın, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir iftirası daha yargıdan döndü” dedi.
Aydın sözlerine şöyle devam etti:
“Kılıçdaroğlu, 26.01.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızı “aynı ihaleyi üç kat fiyatla başkasına peşkeş çekerek Devleti milyarlarca zarara uğratmakla suçladığı” iftirası nedeniyle 50 bin TL manevi tazminata mahkum edildi”