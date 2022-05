Kılıçdaroğlu: Erkekler kızar mı bilemiyorum?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların güçlendirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Konuşmasında gençlere seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Önünüzdeki bütün engelleri kaldırmak benim boynumun borcu olacaktır” dedi. Kılıçdaroğlu, kadınların parlamentoda daha güçlü temsili için yeni yasa sözü verdi…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Burdur’un Bucak ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ilçeye gelişinde güller serpilerek karşılandı. Yeni 500 üyenin rozetinin takıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, “Gençler heyecanlı biliyorum, onların heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava hepimizin davasıdır. O dava hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin işinin, aşının olduğu davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım” dedi. 7 kardeş olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli görevlerde bulundum. Her aşamada, her yerde onurumla gezdim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internete koydum. Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum, onlarla mücadele ettim. Benim 27.5 yıllık bürokratik hayatımı sorguladılar, ‘Acaba bir şey bulabilir miyiz’ diye. Boğazından aşağı haram lokma inmiyorsa bir kişinin veremeyeceği hesabı yoktur” diye konuştu.

Her evde huzurun, bereketin olmasını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Kadınların daha güçlü olmasını isterim. En çok çalışan kadınlar, en çok mağdur edilen de kadınlar. O nedenle aile destekleri sigortasını getireceğiz. Kadınlar ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur, Türkiye güçlü olur. O nedenle Meclis’e bir kanun teklifi sundum. Dedim ki ‘Parlamentonun yarısı kadın, yarısı erkek olsun.’ Ya arkadaş kadın erkek eşitliği diyorsak en azından kadınların Meclis’te daha güçlü temsil edilmesi lazım. Reddettiler. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda bu kanunu da getireceğiz Meclis’e. Kadınların daha güçlü bir şekilde parlamentoda Türkiye’yi temsil etmesinin önünü açacağız. Erkekler kızar mı bilmiyorum?”

Gençlerin de derdi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Bu ülkeyi büyütecek olan sizin azminiz ve kararlılığınız. Ben de bu azim ve kararlığın yanında olacağım. Önünüzdeki bütün engelleri kaldırmak benim boynumun borcu olacaktır. Partimize yeni katılan arkadaşlarımız var, gelin, katılın güç verin partiye. Birlikte ve güçlü olmak zorundayız. Hedefimiz bu memlekette beraber, kardeşçe yaşamak, alın terine değer vermek, yoksulluğu ve yolsuzluğu tamamen bitirmek. Her kaynağı yerli kullanmak. Göreceksiniz, torpili tamamen kaldıracağım. Kimin ne hakkı varsa teslim edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bucak esnafını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, üye katılım töreninin ardından, Bucak Şehiriçi Minibüs Şöförleri Derneği ziyaret etti. Burada bir süre şoförlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnaflarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, esnaflara hayırlı işler dileyerek, durumları hakkında bilgiler aldı. Ziyaretini tamamlayan Kılıçdaroğlu, ilçeden meşalelerle Antalya’ya uğurlandı.