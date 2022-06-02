Kılıçdaroğlu: Erken seçim ilan et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kendisine yönelttiği sorulara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Terör örgütleriyle ilgili soruya “Hepsine lanet olsun” diye cevap veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

SINIR ÖTESİ OPERASYON: (Türkiye’nin PKK-YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?) Türkiye Cumhuriyeti devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal saikler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız.

TALEPLER DOĞRU: (İsveç ve Finlandiya’ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı değil mi?) NATO Türkiye’ye gereklidir. NATO’dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç’ten talep edilenler de doğrudur. Ancak biz biliriz ki, diplomasi kapalı kapılar ardında yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar.

ADALAR İÇİN ADIM AT: (Akdeniz ve Ege’de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye’nin yanında mı değil mi?) Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege’de baskıyı artırmamız şarttır. Gemi çıkardım geri çektim, “Biden beni keşke arasa” diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa işgal edilen adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz.

ERKEN SEÇİMİ AÇIKLA: (Yüreği yetip 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?) Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan?

Kaboğlu’na Fransız nişanı

Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’ndeki törende CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’na, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle Büyükelçi Herve Magro tarafından Fransa’nın en prestijli nişanı olan ‘Chevalier Dans l’Ordre National de la Legion d’Honneur’ nişanı verildi.