Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı çıkabilir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçime dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın ancak TBMM’de erken seçim kararıyla yeniden aday olabileceği belirtilen raporda normal secim takvimine 15-20 gün kala erken seçim kararının desteklenip desteklenmemesine altılı masanın karar vereceği vurgulandı.

CHP, parti örgütü ve milletvekillerine gönderdiği Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerde yeniden adaylığı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bu konudaki açıklamaları değerlendirildi. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda şu değerlendirmeler yer aldı:

YAPAY TARTIŞMA: Adalet Bakanı’nın YSK’yı ve anayasa hükmünü yok sayarak gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceği iddiası, yapay bir tartışmadır. Biz buna girmeyiz. Hiç kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. İktidar, yüksek yargıyı baskı ve kontrol altına alma senaryosunu uygulamaya hazırlanıyor. Hukukçular Cumhurbaşkanı Erdoğan veya bir başka adayın aday olup olamayacağını tartışabilir, hukuki gerekçeler ortaya koyabilir. Ancak iktidarın Adalet Bakanı konumundaki bir siyasetçinin bu konuda görüş beyan etmesi yargının baskı altına alınmasıyla eş değerdir. Biz iktidara yürüyoruz. Onlar bizi yapay tartışmaların içine çekerek mağduriyet sağlamaya çalışıyorlar.

SİYASİ YASAK PEŞİNDE DEĞİLİZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yasağını bile biz kaldırdık, kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. Cumhurbaşkanı’nın kendi yaptıkları anayasa değişikliğiyle üçüncü kez aday olamayacağı apaçık olsa bile bu konuda nihai kararı YSK verecektir. Adalet Bakanı’nın kendisini YSK yerine koyup Erdoğan’ın adaylığı konusunda ahkâm kesmesi, yüksek yargıyı baskı altına almaktan öte bir şey değildir. İktidar erken seçim kararı alır, teklifini Meclise getirir ve kabul edilirse TBMM kararıyla gidilen seçimde Erdoğan aday olabilir.

ALTILI MASADA DEĞERLENDİRİLİR: Seçimin normal takvimine 15-20 gün kala iktidar ittifakınca alınacak bir erken seçim kararıyla Erdoğan’a üçüncü kez adaylık yolunun açılmasının muhalefet tarafından desteklenip desteklenmemesi, ya da öyle bir durumda seçimin normal zamanında yapılmasının tercih edilip edilmeyeceği, tabiidir ki altılı masada liderler tarafından değerlendirilecektir.

Faizli KYK borçlarını ödemeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere, “Faizli KYK borçlarını ödemeyin” diye seslendi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” ifadelerini kullandı