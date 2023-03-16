Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'de.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerine bağ sağlığı dileklerini iletti.