Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kuracağız

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esnaf Bakanlığı vaadini yineledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnaf Bakanlığı kuracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Emekliye yeteri kadar para vermiyorlar, işçi de kalmadı batan kim esnaf. Esnafları da sahipsiz bırakmayacağız. Esnaf Bakanlığı da kuracağız.” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu, Zonguldak’ta konuştu.

Seçim mesajlarına devam eden Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresine neden “hayır” dediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye’yi davet etme hakkı vardı. Kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum.” dedi.

Öte yandan köy okullarını ve 100 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğini de duyuran Kılıçdaroğlu, bayramlarda emekliye 15 bin lira yatıracaklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun satırbaşları şöyle:

Bütün köy okullarını açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız.

Milyar dolarları dışarıya öde. Bu düzeni ters düz edeceğiz. Eskiden burası çalışanların üretenlerin başkentiydi. Emekli de geçinemiyor. 2015’te bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı’nda bir asgari ücret verin dedim. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Sonra biner lira verdiler. Sözüm söz. Emekliye Kurban ve Ramazan Bayramlarında 15 bin lira parasını görecek. Bay Kemal sözünden dönmez.

“DEVLET PARTİ DEĞİLDİR”

Devasa bir bütçemiz var. Herkese para var emekliye gelince nereden bulacaksın. 27,5 yılımı devlete harcadım. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim. Onlar sanıyor ki Bay Kemal devleti bilmez. Devlet parti değildir. Devleti parti devletine dönüştürdüler.

Her şeyi adalet üzerine inşa etmeyi düşünüyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri kendi ülkelerine yollacağız.

Bu milletin ahlakına erdemine güveniyorum. Artık bir değişime ihtiyaç var. 22 yıldır yeter. Memleketi ne hale getirdiler. Bir kuru soğana ihtiyaç hale getirdiler. Mutfaklarda yangın var. Çocuk beslenme çantası olmadan okula gidicek. Suyunu, sütünü içicek ve tok karınla evine dönecek.

“YATIRIM YAPACAĞIZ”

O paraları bunun için getireceğim. Yatırım yapacağız. Para 5’li çetelere gidiyor. Sen 5’li çeteler için çalışırsın ben halk için çalışırım.

“ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ”

Emekliye yeteri kadar para vermiyorlar, işçi de kalmadı batan kim esnaf. Esnaf da terk etti. Esnaf kardeşi de unutmasın 5 bin işçi çalıştığında sende kazanacaksın. Esnafları da sahipsiz bırakmayacağız. Esnaf Bakanlığı da kuracağız.

Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek milliyetçi olması lazım. Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmayacağım.

SURİYE TEZKERESİ

Bir Suriye tezkeresi vardı. Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye’yi davet etme hakkı vardı. Kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bay Kemal buna evet der mi? Her şey çok güzel olacak.

85 milyonu barıştıracağım. Dünyanın en güzel ülkesinde huzur ve barış içinde yaşacağız. Gönlüm, yüreğim sizlerle beraberdir.