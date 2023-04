Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından ‘Soğan’ notuyla bir video paylaştı.

İktidar tarafından yapay gündem yaratılmaya çalışıldığını, vatandaşın asıl gündeminin ise gıda fiyatları olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan- dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf, yapay gündemlerle sizi, sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şey kalmadı.”

“YİĞİDİ KURU SOĞANA MUHTAÇ ETTİLER”

Gıda fiyatlarındaki artışa tepki gösteren ve kendi iktidarlarında alım gücünün artacağını dile getiren CHP lideri şöyle konuştu: “Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. Bu arada, ne söyleyeyim; her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye- dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar ister inançsız, ister Türk ister Kürt, ister Sünni ister Alevi olsun insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.”