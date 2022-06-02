Kılıçdaroğlu: Fakirliği bitireceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara gelmesi durumunda fakirliği bitireceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Millet Kütüphanesi’nin eşi benzeri neredeyse yok”

Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim. Dedim gezmende fayda var. Ve bugün oraya girip gezdiler. Gezdikleri zaman hepsi de buraya hayran kalıyorlar. Dünyada bizim bu Millet Kütüphanesi’nin eşi benzeri neredeyse yok. Bununla rahatlıkla iftihar edebiliriz. Önemli alan şu, birileri ne yapıyor değil, birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz, bunları aşabiliyor muyuz? Çünkü Müslüman Türk’e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz.

Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşımı dünyayı dolaşacaksınız, büyün oralardan beğendiklerinizi alacaksınız, ondan sonra da projelendirip bu Külliye’mize, milletin evini yapacağız. Sağ olsunlar dolaştılar, dört bir yanına dünyanın gittiler. Bütün batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil. Ona da kendi mührünü vuracaksın.

Rami Kışlası kütüphaneye dönüştürülecek

Kongre ve Kültür Merkezimiz Ankara’nın en önemli toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Tabii burayla kalmadık. Şimdi bir de İstanbul’da yapıyoruz. İstanbul’da Rami Kışlamız vardı. Bu tarihi kışlamızı aynen burası gibi bir kongre merkezinin dışında orayı da kütüphaneye çeviriyoruz. İnşallah orası da bu yıl sonu, önümüzdeki yıl başı gibi bitecek ve orada yine öğrencilerimiz 24 saat gelip rahatlıkla derslerini çalışacaklar, oturacaklar, kendilerine bu devlet ikramlarını yapacak, ikram izzet ile buralarda vakitlerini değerlendirmiş olacaklar.