Kılıçdaroğlu: Faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğini söyledi.

Evinin elektriği 2,5 aydır faturayı ödemediği için kesilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığı son açıklamada, “Karar aldık ve bu kararı 1 hafta boyunca sürdüreceğiz. Faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğiz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği faturasını yaklaşık 2,5 aydır ödemediği için kesilmişti. CHP lideri elektrik faturalarını protesto ediyordu. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada, “Bir hafta sonra faturayı ödeyeceğim, amacım sesimizi duyurmaktı.” dedi.

CHP lideri, “Ben elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim, bunu herkes biliyor. Zaten milletvekilim, aldığım aylıkla ödeyebilirim. Karar aldık ve bu kararı 1 hafta boyunca sürdüreceğiz. Faturayı 1 hafta sonra ödeyeceğiz. Önemli olan sesi geniş kitlelere duyurmaktı. Millet İttifakı’nı oluşturan partilen genel başkanları aradılar. Oluşturulan bu farkındalığın ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler.” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK DÜN KESİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun evlerinin elektriği dün kesildi. Kılıçdaroğlu, 9 Şubat’ta paylaştığı videoda, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.