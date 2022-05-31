Kılıçdaroğlu: Feriştahınız gelse bize diz çöktüremez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli’nin sözlerine sert yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Birisi beni hapse göndermekle tehdit etmiş. Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Siz kimsiniz? Eğer biz hapislerden korksaydık bu kadar cesur olmazdık. Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk. Dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız biz” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 1 Nisan 2019 tarihinde Çubuk’ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili verilen mahkeme kararına ilişkin “Hiçbir gücün karşısında, hiçbir adaletsizliğin karşısında asla diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Çünkü biz; bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürlüğüne kapı aralayan insanlarız. Çünkü biz; Kuvay-i Milliye ruhu taşıyan insanlarız, ülkemizi seven insanlarız. İnadına barış, kucaklaşma diyeceğiz. Çünkü biz; herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyan insanlarız. Biz bölen değil, beraber olmayı düşleyen insanlarız. Bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak, kavga istiyorlar ancak inadına barış diyeceğiz” dedi.

Siirt’te Pervari Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi.

Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 askerden biri şehit oldu.

Yaralı askerin tedavisi sürüyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Siirt’e getirilen yaralı askeri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çıkışta açıklama yaparak, “Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin” dedi.